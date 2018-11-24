Ушёл из жизни Николас Роуг

Известный британский кинорежиссёр, сценарист и актёр Николас Роуг скончался в возрасте 90 лет в ночь на пятницу. Работу в кинематографе он начал в качестве оператора, участвуя в съёмках фильмов «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, «451 градус по Фаренгейту» Франсуа Трюффо и «Вдали от обезумевшей толпы» Джона Шлезингера. Режиссёрским дебютом Роуга стала лента «Представление», где снялся Мик Джаггер. Его работы много раз номинировались и получали награды престижных кинофестивалей. Вершиной его карьеры считают вышедшую в 1973 году ленту «А теперь не смотри».