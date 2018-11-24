Протест "желтых жилетов" в Париже

Полиция применила слезоточивый газ и водометы во время разгона демонстрации "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже. В центре французской столицы собрались от пяти до восьми тысяч человек в знак протеста против роста цен на автомобильное топливо. Манифестанты пытались прорваться к Площади Согласия. Но стражи порядка их не пропустили. Ранее на Елисейских полях демонстранты построили баррикады. На фоне напряженной ситуации власти утверждают, что по сравнению с прошлой субботой, масштабы манифестаций сократились.