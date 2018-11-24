Конфискация по-итальянски

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В Италии имущество на сумму более 1,5 миллиардов евро будет конфисковано у наследников Кармело Патти, бывшего босса туристической фирмы Valtur. Решение о конфискации принял суд сицилийского города Трапани.

Кармело Патти, который два года назад умер, по мнению следствия, был связан с местной мафией, прежде всего с семейством Кастелветрано. Патти родился в бедной семье и в молодости был уличным торговцем одеждой. В 1960-е годы он основал компанию Cablelettra, процветавшую благодаря заказам с заводов Fiat.