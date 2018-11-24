Студенческие протесты в Будапеште

Тысячи студентов вышли на улицы венгерской столицы. Манифестанты возмущены законодательными мерами правительства, которые ограничивают возможность работы в стране иностранных ВУЗов. Речь прежде всего идет о Центрально-Европейском Университете, основанном при поддержке известного филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Габор, участник протеста: "Что делает кабинет? По сути, пытается искоренить всех инакомыслящих. Власти намерены понизить уровень образования, чтобы им было легче проталкивать народу их однозначные послания и идеи".

Андрес: "Мы нуждаемся в мыслителях и философах, чтобы создавать лучшее общество, получать новые идеи для его развития. Это возможно только в мире, где мыслят свободно".

До первого декабря венгерские власти должны объявить продлят ли они лицензию Центрально-Европейскому Университету. Ранее сообщалось, что если учебное заведение не получит гарантий академической свободы, оно переедет в Вену.