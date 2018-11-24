Египет: еще одно открытие археологов

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В историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби близ города Луксор в Египте археологи обнаружили гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к 13-му веку до нашей эры. Об этом открытии сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани. По его словам, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп.

Халед аль-Анани, министр по делам древностей: "Найдена усыпальница стены которой покрыты разноцветными фресками с изображением Яхмос-Нефертари и ее сына фараона Аменхотепа I. Обнаружены два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии".