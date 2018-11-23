Скотленд-Ярд обнародовал новые видео с российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона считает причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Как сообщается, видеозаписи были сделаны 4 марта - в день, когда отец с дочерью были найдены в центре города. Полиция обратилась к общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования. Следствие ведет поиск свидетелей, которые могли видеть подозреваемых.
Новые видео из Солсбери
Новые видео из Солсбери
Тем временем сержант британской полиции Ник Бейли, пострадавший от отравления "Новичком" при проведении следственных мероприятий в доме Скрипалей, сообщил, что оказался под воздействием нервно-паралитического вещества, несмотря на предпринятые им меры защиты.
Полицейский Ник Бейли: "Я очень испугался. Это был страх перед неизвестностью. Я понимал, насколько опасное вещество попало в мой организм. Зная, насколько серьезно пострадали два других человека, я оцепенел".
По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла эти обвинения.