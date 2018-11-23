Спасен в День благодарения

Гавайский турист спасен возле мыса Палмерстон в День благодарения. Ему пришлось провести ночь в океане после того, как его катамаран опрокинулся у побережья австралийского штата Квинсленд. Вертолет службы спасения нашел дрейфующего американца лишь около восьми утра в 40 км к югу от города Маккай. Сейчас жизни 29-летнего Леви Вервоста ничего не угрожает. Более того, врачи, осмотревшие спасенного, даже удвляются его "невероятному спокойствию". Мужчине помогли добраться до посольства США в Сиднее: в результате инцидента он потерял все свое имущество, в том числе паспорт.