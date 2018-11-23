В воскресенье в Швейцарии пройдет общенациональный референдум, в ходе которого избиратели решат вопрос о предоставлении приоритета национальному законодательству над международным, если они противоречат друг другу. С инициативой под названием "Швейцарское право вместо чужих судей" выступила национально-консервативная Швейцарская народная партия, обладающая самым большим представительством в национальном совете страны. При этом федеральное правительство Швейцарии эту идею не поддерживает.
Референдум против "чужих судей"
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Референдум против "чужих судей"
Еще один вопрос референдума касается изменений в федеральном законе о социальном страховании.
На голосование также вынесена народная инициатива "За достоинство сельскохозяйственных животных". Ее цель -- запретить фермерам спиливать коровам рога. Предлагается на конституционном уровне гарантировать государственные субсидии фермерам, отказавшимся от этой процедуры.