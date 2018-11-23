Испанский премьер прибыл на Кубу

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на Кубу. Эта поездка стала первым официальным визитом главы испанского правительства на Остров Свободы за последние 32 года. До начала переговоров Санчес возложил венок к мемориалу кубинского национального героя Хосе Марти. Затем испанского премьера принял председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший на этом посту Рауля Кастро.

Как сообщается, в ходе переговоров за закрытыми дверями стороны подписали меморандум о взаимопонимании и двусторонних консультациях между странами, который предполагает углубление сотрудничества на региональном и международном уровнях, а также соглашения в области культурного обмена. Кроме того обсуждался вопрос о визите на Кубу короля Испании Филиппа VI в ноябре будущего года по случаю 500-летия Гаваны.