Миллионы пластиковых трубочек выбрасываются в мусор. Часто они оказываются в океане. Поэтому Сиэтл стал самым крупным городом в Америке, где в ресторанах отныне запрещена любая пластиковая посуда, в том числе и соломинки
Пластиковым трубочкам - бой!
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Пластиковым трубочкам - бой!
Запрет коснется более трех тысяч заведений общепита, от кофеен до стадионов.
Самые практичные уже нашли решение.
В магазинах уже стали появляться практичные замены пластиковым соломинкам, которые можно всегда носить с собой и не загрязнять окружающую среду.
Отныне в Сиэтте напитки будут подаваться без соломинок, либо по просьбе клиентов им будут предлагаться трубочки из компостируемых материалов.