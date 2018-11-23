"Жёлтые жилеты": пан или пропал

Во Франции уже почти неделю "жёлтые жилеты" продолжают блокировать автотрассы или затруднять движение по ним, но уже значительно меньшим составом.

На острове Реюньон, где вспышки насилия были наиболее ощутимыми, прошлая ночь прошла спокойно, там все еще действует комендантский час.

До сих пор никакого диалога между властями и движением не поддерживалось. До вчерашнего дня. В эфире французского канала Николя Юло, бывший министр экологии, ушедший со своего поста в августе, заявил, что он лично выступал за повышения налога на топливо, но призвал власти к большему взаимопониманию с населением.

"Я не жалею о решении правительства повысить эко-налог, более того, я считаю, что оно было обосновано. Время покажет, но это всколыхнуло что-то в головах людей. Я поддерживал повышение налога с самого начала со всеми, и до сих пор за него. Но только в том случае, если оно найдет понимание со стороны населения. И как раз этого и не хватает", - заявил Юло в эфире канала France 2.

Суббота покажет, насколько сильно негодование французов. "Желтые жилеты" призывают население выйти на улицы Парижа. Количество демонстрантов, так и последствия акций протестов предугадать невозможно.

"Я надеюсь, что все жители пригородов Парижа съедутся в столицу, наденут жёлтые жилеты и вместе с парижанами выйдут на улицы или будут вести машину со скоростью не более 5 км/ч", - призывает один из инициаторов акции протеста Франк Бюйер.

Согласно опросам, 77% французов поддерживают инициативу "жёлтых жилетов"