За кулисами Парижской оперы

Как говорят те, кто хорошо знает Парижскую оперу, для того, чтобы для оперных и балетных звезд поднимался занавес, за кулисами должны трудиться не менее 100 талантливых людей разных профессий. В ремесленной школе при Гранд-опера мастера передают свои профессиональные секреты и навыки студентам. Ежегодно созданию костюмов, париков и многому другому здесь обучаются несколько десятков молодых людей.

Один из главных секретов швей Парижской оперы - искусство создания балетной пачки, которая впервые была изготовлена в этом театре еще в 19 веке.

Анн-Мари Легран, костюмер: "На самом деле нет школы, которая обучала бы мастерству пошива балетной пачки. Когда я начинала работать здесь, это было ноу-хау, которое тщательно охранялось. Этот секрет передается от швеи к швее. Но настоящей школы не было. И даже сегодня мало что изменилось, потому что нет школы, где могут научить созданию пачки. Поэтому люди, которые хотят знать, как делать пачку, должны прийти сюда ".

На другом семинаре преподаватель обучает тонкостям создания париков. Она объясняет, как отличить стили причесок 1830 от 1850 года и создавать плотные завитки на париках, популярных в 18 веке. На создание таких может уйти до 10 дней.

Камиль Лорен, студентка: "Это возрождение старинных персонажей, техника, которой люди владели почти тысячу лет назад. Наконец, работая над старыми образами, мы даем возможность людям помечтать, когда они приходят посмотреть наши спектакли".

Каждый профессионал, работающий в Гранд-опера, очень гордится своим трудом, благодаря которому люди, ежедневно приходящие на спектакли в Парижскую оперу, могут наслаждаться искусством самого высокого качества.