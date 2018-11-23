Теракты в Пакистане унесли десятки жизней

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Жертвами нападения террористов на консульство Китая в пакистанском городе Карачи стали двое полицейских, а также мужчина с сыном, пришедшие заполнить анкеты на получение китайских виз. Трое вооружённых людей попытались прорваться в здание дипмиссии в пятницу утром, но им дали отпор охранники и полицейские, сумевшие уничтожить всех троих. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В тот же день спустя несколько часов террорист смертник подорвал себя вблизи шиитской мечети на рыночной площади города Хангу на севере страны. Погибли по меньшей мере 30 человек, среди них трое детей. Более 50-ти получили ранения. По данным местных СМИ – большинство пострадавших – мусульмане-шииты.