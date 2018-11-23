No Comment: чем запомнится эта неделя?

Чем запомнится эта неделя? Мы предлагаем вам главные видео последних семи дней из рубрики No Comment:

В Марракеше прошел на этой неделе финал чемпионата Французской лиги футгольфа. Эта игра, как видно из названия, объединяет элементы гольфа и футбола. Победителем турнира стал спортсмен из Марселя Седрик Бонно.

Кот Ларри – главный мышелов резиденции британского премьера. Он уже не раз попадал в объектив видеокамер, и на этой неделе он вновь засветился на телеэкранах. В тот момент, когда Ларри поднялся по ступенькам дома на Даунинг Стрит, 10, неподалеку снимал репортаж журналист Sky News. Дверь коту открыл полицейский.

Около шести килограммов пластика были найдены в желудке кита, тушу которого прибило к берегу в индонезийской провинции Сулавеси. Среди «находок» - 115 пластиковых стаканов, 25 пакетов, тапочки, нейлоновый мешок, несколько пластиковых бутылок и еще более 1000 других предметов.