День благодарения: холод параду не помеха

Спанч Боб, Гринч-похититель Рождества, малыш Чарли Браун – участники "парада", прирученного ко Дню Благодарения. Мероприятие прошло в нью-йоркском районе Манхэттен. Воздушные шары в виде персонажей известных мультфильмов – одна из традиций этого шествия. В колонне также прошли более 1000 танцоров, клоунов и 12 школьных оркестров.

По данным СМИ, несмотря на то, что столбик термометра в этот день опустился ниже нуля, посмотреть на парад пришли несколько миллионов человек. Накануне шествия в районе были усилены меры безопасности.