Франция: женщины против насилия

В пятидесяти городах Франции в субботу 24 ноября пройдет марш против насилия в отношении женщин. Организатор мероприятия - гражданское феминистское общество "Мы все". Самая крупная манифестация, как ожидается, состоится в центе французской столицы у здания Оперы. Акция приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия.

Марион Шафер, активистка: "Идея марша - объединить людей. Насилие разобщает, а такие марши, повторю, объединяют. Мы больше не хотим, чтобы женщины боролись с насилием в одиночку. Еще одна задача марша - спровоцировать мощную реакцию. Чтобы каждый осознал, что такое сексизм и сексуальное насилие".

Одна из участниц предстоящего мероприятия Мари Лагер. Минувшим летом девушку в общественом месте ударил по лицу мужчина. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения, благодаря чему Мари удалось посадить на скамью подсудимых обидчика и привлечь широкое внимание к подобным случаям.

Мари Лагер, пострадавшая: "Нередко говорят, что женщины, сталкиваясь с сексизмом и насилием, преувеличивают масштабы случившегося. Это обидно и это очень расстраивает. Но доказательства таких инцидентов, снятые на камеру, демонстрируют людям, то, что действительно происходит, и заставляют верить нам".

По официальным данным, в 2017 году жертвами физического или сексуального насилия во Франции стали более 200 тысяч женщин. На работе каждая третья женщина сталкивается с проблемой гендерного неравенства.