Японские "женщины моря" преподали урок дайвинга

Плавно и изящно в глубинах морских движутся силуэты. Наблюдая такую картину, сложно догадаться, что этим женщинам в гидравлических костюмах и масках далеко за 60.

Японские традиционные ныряльщицы "ама", как правило, имеют большой стаж погружений. Они ныряют за водорослями, моллюсками и даже жемчугом. Профессия, название которой переводится как "человек моря", пользуется почётом и уважением, имеет многовековую историю.

Доход "женщины моря" по местным меркам получают неплохой. Тем более, что сезон длится 10 месяцев в году.

Правда, со временем всё меньше японок стремятся освоить такое ремесло. Для сравнения, в 30 годах в стране насчитывалось 12 тысяч ныряльщиц "ама". Сегодня их не больше двух тысяч.