Гибралтар: "решать не Испании"

Судьба Гибралтара на пути к сделке по "брекситу". Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что королевство может заблокировать проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Причина - различие позиций Мадрида и Лондона по статусу спорной территории. Пока европейские политики готовятся к решающему саммиту, простые жители Гибралтара выражают свое мнение.

"Мы привыкли к подобным ситуациям еще при предыдущих испанских правительствах. Мы до последней минуты были уверены, что что-нибудь да случится. Мы рады, что Тереза Мэй не бросает нас на произвол судьбы. Мы никак не связаны с Испанией. Она предъявляет нам какие-то требования. Но решать не имей", - заявляет пенсионер.

"Думаю, что господину Санчесу лучше бы решать проблемы внутренней политики, чем волноваться за Гибралтар. Оставьте уже нас в покое!" - считает таксист.

"Вся эта ситуация очень печальна для жителей Гибралтара. Они попали в весьма щекотливое положение. Ведь они изначально не хотели "брексита". А теперь они не то чтобы обмануты Европой, но ее поддержки точно не чувствуют", - отмечает инженер.

В ходе референдума по "брекситу" подавляющее большинство жителей этой британской заморской территории высказались против выхода из Евросоюза. При этом, Гибралтар - своего рода, локомотив экономики южных регионов Испании, на который приходится 26% ВВП страны.