Вернуть Африке предметы культурного наследия

Париж намерен провести реституцию предметов культурного наследия стран Африки, которые были вывезены с континента в колониальный период и хранятся во французских музеях. Насколько сложно это осуществить? По заказу Эммануэля Макрона ученые подготовили на эту тему академический отчет. Процесс, если он начнется, будет длительным. В минувшем году глава республики заявил, "Я бы хотел, чтобы в течение пяти лет были созданы условия для временного или окончательного возвращения Африке предметов ее культурного наследия".

По ту сторону Средиземного моря этого очень ждут. Во время колониальной эпохи, длившейся вплоть до шестидесятых годов прошлого века, военными, учеными и чиновниками из африканских стран в Европу были вывезены миллионы рукотворных шедевров. Эта участь постигла и Бенин.

Хэппи Гуду, хранитель музея: "Реституция - это не вопрос победы одних и проигрыша других.... Потому что, в любом случае, это не битва, не сражение... Бенин нуждается в своих ценностях, чтобы укрепить национальную экономику, обеспечить людей рабочими местами. Это важно также для тех, кто непосредственно занимается вопросами культурного наследия".

Вместе с тем во коллекции, находящиеся во французских музеях, строго защищены законом. Говорит историк Паскаль Бланшар: "Все эти нынешние музейные экспонаты, стали таковыми на законных основаниях, учитывая отношения между государствами в то время. Как только предметы искусства легальным образом попадают в наши коллекции, они становятся их неотъемлемой частью и не могут быть отданы так называемому собственнику, которого с точки зрения музеев не существует".

Франции, полагают эксперты, придется вносить изменения в закон о культурном наследии. По данным авторов отчета, Франция владеет десятками тысяч предметов африканского искусства, 70 тысяч из которых выставлены в Музее на набережной Бранли. Больше половины экспонатов могут возвратить на африканский континент.