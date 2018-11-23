"Чёрная пятница": в Южной Африке покупатели штурмуют магазины

У входа в торговый центр Canal Walk в южноафриканском Кейптауне в пятницу не протолкнуться. Скидки здесь установили на широкий перечень товаров - от бытовой техники до подгузников. Чтобы избежать давки и потасовок, которыми сопровождалась акция "Чёрная пятница" в прошлом году, в ТЦ усилили меры безопасности, ввели систему обслуживания по билетам и очередности. Такую же картину в этот день можно было наблюдать в Порт-Элизабет. Очереди у входа в местный торговый комплекс Baywest выстраивались с четверга. Как только ставни открылись, волна покупателей хлынула в здание, сметая товары с полок. Благо, и там обошлось без инцидентов.