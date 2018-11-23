Испания грозит наложить вето на сделку по «брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на Кубу с первым за последние 32 года официальным визитом. Между тем, на повестке дня Санчеса остаются разногласия с Великобританией по вопросу Гибралтара, о чём он написал в своём твитере: «После разговора с Терезой Мэй наши позиции остаются далёкими. Моё правительство всегда будет отстаивать интересы Испании. Если никаких изменений не будет, мы наложим вето на "брексит"».

Мадрид настаивает на том, чтобы в соглашении о выходе Великобритании из ЕС было зафиксировано его право вести переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара на двусторонней основе. В ходе недавнего разговора между двумя премьер-министрами Тереза Мэй отказалась выполнять условия Мадрида.

Между тем, Брюссель и Лондон уже объявили о согласовании проекта договора по «брекситу», который, по словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, регулирует статус Гибралтара – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией.

Теперь сделку предстоит одобрить лидерам стран ЕС на внеочередном саммите, запланированном на воскресенье. Терезе Мэй, со своей стороны, потребуется заручиться поддержкой парламента. Голосование по этому вопросу должно пройти в начале декабря.