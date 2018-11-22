В Объединённых Арабских Эмиратах к пожизненному заключению за шпионаж приговорили британского учёного Мэтью Хеджеса. Такое решение в среду вынес суд в Абу-Даби. Заседание длилось меньше пяти минут, а адвокат подсудимого на нём не присутствовал, утверждают родные Хеджеса.
ОАЭ: британский учёный получил пожизненный срок за шпионаж
ОАЭ: британский учёный получил пожизненный срок за шпионаж
"Это кошмар для семьи, для нас, для коллег Мэтью, которые проводят свои собственные научные исследования. Это свидетельствует о том, что подобные методы - репрессии - применяются в этой стране по отношению к учёным, точно так же, как и к журналистам, аналитикам", - не скрывая эмоций, рассказала Чинция Бьянко, подруга осуждённого.
31- летнего сотрудник Даремского университета задержали в мае этого года. В Эмиратах он собирал информацию для своей диссертации на тему внешней политики и системы безопасности страны.
Супруга Хеджеса заявила, что британское правительство проявляет себя недостаточно активно в борьбе за его освобождение.
"Я делала все, что в моих силах, чтобы Мэтью вернулся домой. Он - гражданин Великобритании. И этим обязаны заниматься британское власти, - уверена Даниэла Техада. - Я не знаю, как именно им нужно действовать, но они должны приложить гораздо больше усилий, чтобы он вернулся домой живым и здоровым", - заключила она.
Лондон категорически отрицает, что Хеджес когда-либо занимался шпионажем. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "глубоко разочарована решением суда". Вот как ситуацию прокомментировал британский министр иностранных дел Джереми Хант.
"Мы не видим абсолютно никаких доказательств ни по одному из выдвинутых против него обвинений. Мы очень беспокоимся за его судьбу. Эмираты должны быть другом и союзником Великобритании. Мы неоднократно заверяли их в невиновности Мэтью. Если мы не сможем решить эту проблему, у неё будут серьёзные последствия", - сказал глава британского МИД.
Великобритания имеет очень тесные связи, особенно в сферах бизнеса и образования, с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Там проживают около 120 тысяч британских граждан.
По словам экспертов, шансы выйти на свободу у Мэтью Хеджеса ещё есть - он может обжаловать приговор в Верховном суде.