Британия и Европейский союз согласовали политическую декларацию, которая касается их будущих отношений после «брексита». Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
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Политическая декларация ЕС и Британии согласована - Туск
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Политическая декларация ЕС и Британии согласована - Туск
Текст декларации до последнего момента обсуждался, и в него вносились поправки, над этим накануне работали британский премьер Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Стало также известно, что глава кабинета министров Соединённого королевства сделает заявление в Палате общин сегодня в 14:30 по Гринвичу.