В Нью-Йорке отметили День благодарения парадом

92-й ежегодный парад по случаю Дня благодарения начался в четверг в Нью- Йорке. Для участия в одной из многочисленных церемоний в честь национального праздника США, который проходит в районе Центрального парка, были доставлены 16 огромных изображающих персонажей мультфильмов воздушных шаров, а также 46 шаров оригинальных форм и 26 платформ с праздничными композициями.

В колонне по Манхэттену двинулись 1200 танцоров, около тысячи клоунов и 12 школьных оркестров. По данным американских СМИ, хотя столбик термометра опустился утром до отметки -3 градуса по Цельсию, около 3 миллионов человек выстроились вдоль Шестой авеню до площади, где расположен один из старейших нью-йоркских магазинов Macy's. Под патронажем именно этой компании парады по случаю Дня благодарения проводятся в Нью-Йорке с 1924 года.

Городские власти предприняли усиленные меры безопасности, даже если информации, указывающей на наличие какой-либо конкретной угрозы, нет, сообщили представители правоохранительных ведомств.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Господу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.