Американские солдаты отметили День благодарения в стиле "Гарри Поттера"

День благодарения американские военнослужащие, находящиеся на военной базе Кэмп Хамфрис в южнокорейском городе Пхёнтхэк, отметили с размахом. В четверг в честь национального праздника для них устроили тематическую вечеринку в стиле "Гарри Поттера". Команда поваров приготовила ужин из традиционных блюд, главное из которых - жареная индейка с картофельным пюре. А столовую, где проходило празднование, украсили плакатами с изображением знаменитого литературного персонажа писательницы Джоан Роулинг.

Всего в Южной Корее дислоцированы более 28 тысяч американских солдат. Закрыть военные базы Штатов на территории Южной Кореи от Вашингтона требует Пхеньян, называя это главным условиям денуклеаризации Корейского полуострова.