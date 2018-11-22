Испания проголосует против из-за Гибралтара

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Испания проголосует против проекта соглашения по "брекситу" из-за отсутствия ясности вокруг статуса Гибралтара. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на испанские дипломатические источники. По данным агентства, испанская сторона хотела бы увидеть в тексте четкое указание о том, что решение вопроса должно быть достигнуто Лондоном и Мадридом на двусторонней основе.

На этом фоне главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил: "Вопреки неверным утверждениям о том, что "брексит" предоставит Испании лучшую за последние 300 лет возможность получить полный или частичный суверенитет над Гибралтаром, Гибралтар станет частью любого соглашения по "брекситу" и последующего переходного периода, если такое соглашение будет достигнуто. Никаких уступок по вопросам суверенитета, юрисдикции и контроля нет и не будет".