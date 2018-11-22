Совет директоров Nissan уволил Карлоса Гона

Совет директоров Nissan принял единогласное решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. При этом, как сообщили в руководстве японского автоконцерна, заседавшего в пригороде Токио Йокогаме, альянс Nissan-Renault "остается в силе".

Карлос Гон подозревается в том, что в качестве генерального директора Nissan фальсифицировал ежегодные финансовые отчеты с 2011 по 2015 годы, зная, что они содержат неточности в отношении его собственных доходов, сообщают японские СМИ.

У руля Nissan Карлос Гон стоял без малого 20 лет. Вместе с ним поста лишился его "правая рука" - Грег Келли, также задержанный в Токио в понедельник по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Ожидается, что компания в ближайшее время изберет временного председателя совета директоров. Наиболее вероятной кандидатурой на должность считается ее генеральный директор Хирото Саикава.