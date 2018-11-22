На французском Реюньоне из-за беспорядков введен комендантский час

Франция почти неделю живет в ритме народного протеста и стихийных манифестаций: граждане, надевшие желтые дорожные жилеты, не согласны с политическим и экономическим курсом, который проводят власти. Волнения охватили и одну и заморcких территорий страны - остров Реюньон, на котором, чтобы избежать вспышек насилия, был даже введен комендантсткий час.

Президент Макрон заявляет, что такая практика будет применяться там и тогда, где и когда будут замечены нарушения общественного порядка: "Я призвал соответствующие министерства и ведомства быть твердыми, поскольку беспорядки и сцены хаоса не могут считаться приемлемыми".

То, что происходит на Реюньоне, вызывает большую озабоченность. Порядок будут поддерживать в том числе и армейские подразделения - Э. Макрон

Протестующие требуют отставки президента Макрона Фото Рейтер

Протестующие тоже не собираются проявлять склонность к компромиссам и не менее твердо заявляют, что пока их требования, касающиеся в первую очередь снижения налогового бремени, не будут выполнены, с улиц они не уйдут. "Желтые жилеты" блокируют съезды к важнейшим транспортным артериям и к НПЗ.

Протестующие блокируют доступ к НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Нижняя Рона Фото Рейтер

Один из манифестантов предостерегает правительство: "Мы будем тут находиться круглосуточно, пока мы не дождемся положительных ответов властей и месье Макрона. Они все про нас забыли, и совершенно напрасно это сделали, поскольку мы заставим их услышать глас народа. Интересы которого мы тут защищаем".

Сторонники "желтых жилетов" обнаружились и в Национальной ассамблее - один из депутатов Жан Лассаль пришел на заседание, облачившись в желтую безрукавку, по этому поводу дебаты были прерваны.

Как говорят представители протестующих, все только начинается, их уже успел поддержать один из влиятельных профсоюзов страны, а в субботу они намерены провести манифестацию в Париже. Власть, со своей стороны, уже объяснила, что попытки парализовать столицу страны будут жестко пресекаться.