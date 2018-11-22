Косово объявляет торговую войну за независимость

Власти частично признанной республики Косово отказываются снижать 100-процентные пошлины на сербские и боснийские товары, вопреки протестам Белграда. Приштина заявляет, что готова отказаться от этих мер лишь в случае полного признания Сербией независимости республики.

Премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что считает эти меры оправданными: «Долгое время Косово было ущемлено как в вопросах транспорта, так и в использовании инструментов Центральноевропейского соглашения о свободной торговле, которое не работало в отношениях между Косово и Сербией».

Отменить введённые в среду пошлины призывала верховный комиссар ЕС Федерика Могерини. Она расценила действия Приштины как явное нарушение Центральноевропейского соглашения о свободной торговле и духа Соглашения об ассоциации между ЕС и Косово.

В Белграде говорят, что если пошлины сохраняться, то это осложнит процесс урегулирования статуса Косово. «Такие меры беспрецедентны даже для стран, которые находятся в состоянии войны, даже тогда продолжается торговля, — говорит министр торговли и вице-премьер Сербии Расим Ляич. — Теперь, в самый разгар переговоров об окончательном статусе Косово, когда должны быть реализовано соглашение с Брюсселем, кто-то вводит меры, которые возвращают нас на пять шагов назад».