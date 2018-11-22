Полиция не решается забрать у аборигенов останки убитого миссионера

Полиция Индии подтверждает факт убийства 27-летнего американца Джона Чау аборигенами Северного Сентинельского острова, но не решается забрать его останки. В заявлении от имени родных сказано, что семья просит никого не наказывать за его гибель.

По данным полиции, американец пытался проповедовать христианство племени охотников-собирателей, которое считается одним из самых агрессивных и изолированных в мире.

Вопреки запретам, рыбаки возили Чау к острову. В последний раз они видели, что ещё на берегу иностранца ранили стрелами, ему на шею набросили верёвку, а затем тело американца утащили в лес.Теперь рыбакам грозит наказание за нарушение изоляции сентинельцев.

В интервью «Франс-Пресс» представители полиции рассказали, что издалека осмотрели остров, однако следов пребывания Чау не обнаружили. Экспедиция в заповедную зону остаётся под вопросом: попытки найти останки американца грозят столкновением цивилизаций, которое племя сентинельцев может не пережить.