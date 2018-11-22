Рождество в Королевских садах Кью Гарденс

Миллионами огней засверкали Королевские ботанические сады в Лондоне. Праздничный сезон в Кью Гарденс был открыт в среду. Посетители смогли наблюдать грандиозное рождественское шоу с лазерными проекциями на фасаде Пальмовой оранжереи под соответствующее музыкальное сопровождение. Многочисленные гирлянды, световые инсталляции украсили главную аллею протяжённостью почти два километра.

"Рождество в Кью Гарденс" проводится в шестой по счёту раз, но в нынешнем году - с небывалым размахом, говорят организаторы. Праздничные мероприятия продлятся здесь до 5 января 2019 года.