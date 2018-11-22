Ужасы войны глазами ребёнка: обновлённая экспозиция в Доме-музее Анны Франк

Анна Франк - маленькая еврейская девочка, на глазах которой разворачивались трагические события Второй мировой войны... Ужасы нацистской оккупации она описывала в своих дневниках в доме, в котором пряталась вместе семьёй и который сегодня носит её имя. После двух лет ремонтных работ вновь открыл свои двери Дом-музей Анны Франк в Нидерландах, представив посетителям обновлённую, расширенную экспозицию.

"Мы хотели сохранить ту атмосферу, которая царила в этом доме. Я считаю, что самая явная её особенность - это пустота. Конечно же, мы оставили всё как было в убежище - пожалуй, самом аутентичном месте, - где пряталась и делала записи в своих дневниках Анна Франк", - объясняет Рональд Леопольд, исполнительный директор музея.

Интерес к истории жизни Анны Франк не угасает, даже наоборот: из года в год растёт число посетителей музея. Экспозиция всё больше привлекает молодёжь, не без гордости отмечают кураторы.