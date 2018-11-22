В столице Албании несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента, чтобы выразить протест против решения властей о сносе их домов для прокладки новой дороги. Протестующие вступили в стычки с полицией, преградившей им путь, в результате чего 12 полицейских и трое демонстрантов получили ранения. 11 человек были задержаны, и в настоящее время полиция разыскивает остальных причастных к нападениям на своих сотрудников.
Албанцы штурмовали парламент
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Албанцы штурмовали парламент
В начале месяца правительство объявило о планах сноса 317 домов, чтобы расширить дорогу вокруг столицы страны Тираны. При этом власти намерены выплатить стоимость земли и зданий лишь тем, кто предоставит документы на право собственности. Остальным в виде компенсации обещана сумма, соответствующая трёхлетней арендной плате. Протестуя против этого решения, жители идущих на снос домов ежедневно перекрывают кольцевую дорогу.