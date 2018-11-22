Албанцы штурмовали парламент

В столице Албании несколько сотен человек пытались прорваться в здание парламента, чтобы выразить протест против решения властей о сносе их домов для прокладки новой дороги. Протестующие вступили в стычки с полицией, преградившей им путь, в результате чего 12 полицейских и трое демонстрантов получили ранения. 11 человек были задержаны, и в настоящее время полиция разыскивает остальных причастных к нападениям на своих сотрудников.