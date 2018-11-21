США: "Санкции в отношении Эр-Рияда введены не будут"

Введение Вашингтоном санкций и иных ограничительных мер в отношении Эр-Рияда в связи убийством Джамаля Хашогджи привело бы к непредсказуемым последствиям в экономике, к резкому росту цен на нефть и к изменению геополитического баланса - об этом Дональд Трамп заявил, комментируя сообщения о возможной прямой причастности наследного принца Саудовской Аравии к этому преступлению.

"Цена "санкционного" вопроса - сотни миллиардов долларов, в том числе и прямых военных контрактов, и мы не собираемся дарить их России, Китаю или любой другой стране. Для меня все решается просто - "нет друзей и врагов, есть национальные американские интересы". ЦРУ занималось этим делом, они не нашли очевидных улик против принца, может быть, это был его приказ, а, может быть, и нет".

Наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель королевства Фото Рейтер

В прошлом году аравийское королевство объявило объем своих инвестиций в экономику США - это примерно $450 млрд. Четверть его составляют военные заказы для Boeing, Lockheed Martin и других крупных компаний американского ВПК.

Госсекретарь Помпео поддержал своего начальника.: "Восток, особенно Ближний Восток - дело тонкое, там все жестко. И у нас есть приоритеты - это интересы США и американцев, которые мы должны защищать".

Анкара в ответ на это уже успела заявить, что обратиться к ООН с просьбой провести международное расследование обстоятельств жестокого убийства оппозиционного журналиста.