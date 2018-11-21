Эр-Рияд просит инвесторов не уходить

Саудовскую Аравию объявили виновной в убийстве журналиста Джамаля Хошогджи безосновательно. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. По его словам, все саудовцы потрясены и возмущены произошедшим и хотят, чтобы закон восторжествовал.

Адель аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии: "Мы ясно давали понять, что власти Саудовской Аравии к этому не причастны и наследный принц к этому не имеет никакого отношения. Это была операция, которая вышла из-под контроля, люди превысили свои полномочия, совершили то, что они не должны были делать. Мы объяснили, что проводим расследование, что совершившие преступление будут привлечены к ответственности. Мы пересмотрим все процедуры, чтобы избежать повторения произошедшего".