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Эр-Рияд просит инвесторов не уходить

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Эр-Рияд просит инвесторов не уходить

Эр-Рияд просит инвесторов не уходить
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Саудовскую Аравию объявили виновной в убийстве журналиста Джамаля Хошогджи безосновательно. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. По его словам, все саудовцы потрясены и возмущены произошедшим и хотят, чтобы закон восторжествовал.

Адель аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии: "Мы ясно давали понять, что власти Саудовской Аравии к этому не причастны и наследный принц к этому не имеет никакого отношения. Это была операция, которая вышла из-под контроля, люди превысили свои полномочия, совершили то, что они не должны были делать. Мы объяснили, что проводим расследование, что совершившие преступление будут привлечены к ответственности. Мы пересмотрим все процедуры, чтобы избежать повторения произошедшего".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии.

В интервью телеканалу CNBC Адель аль-Джубейр также приpвал иностранных инвесторов не отворачиваться от Cаудовской Аравии: "Я уверен, что иностранные инвесторы обратят внимание на нашу готовность продолжать проведение реформ, нашу приверженность открытости. В Саудовской Аравии иностранных инвесторов ждут потрясающие возможности, наша политика в этом отношении не изменится".

Джамаль Хашогджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Через две недели власти Саудовской Аравии признали, что журналист был убит внутри здания.