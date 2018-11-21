Паломничество русского искусства в Ватикан

Кураторы Третьяковской галереи представляют в Ватикане экспозицию, которую сами они называют посланием России центру западного христианского мира.

Было принято решение отказаться от хронологического принципа развески, сделав акцент на внутренних глубинных связях иконописи и искусства передвижников.

Музей впервые расстался одновременно со столь значительным массивом шедевров из своей постоянной экспозиции. В выставочном пространстве вступили в диалог две историко-культурные традиции: древнерусское искусство и реализм XIX-го века, который завершается мощным аккордом супрематизма.

Экспозиция "Русский путь. От Дионисия до Малевича" работает в Риме до середины февраля будущего года.