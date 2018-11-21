В Италии разоблачили торговцев щенками

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Итальянская полиция разоблачила международную организацию, которая занималась контрабандой породистых щенков. Как сообщается, в преступной группировке состояли шесть итальянцев, словак и поляк. Они переправляли животных из Восточной Европы в Италию для продажи. Так щенков, которые в Словакии стоили от 50 до 100 евро, в Италии перепродавали по фальшивым ветеринарным документам по 750-850 евро.

Десятки породистых малышей были доставлены в питомник в картонных коробках и небольших ящиках. Все они, по словам специалистов, хорошо себя чувствуют и абсолютно здоровы. Они будут пристроены в хорошие руки - в семьи, где мечтают завести домашнего питомца.