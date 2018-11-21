Меган Маркл посетила пострадавших от пожара в Гренфелл-Тауэр

Меган Маркл, герцогиня Сассекская посетила в среду группу пострадавших от пожара в лондонском небоскребе Гренфелл-Тауэр. Вместе с ними 37-летняя Маркл отметила успех запущенной два месяца назад благотворительной акции. В начале года она, будучи ещё невестой принца Гарри, выпустила книгу кулинарных рецептов «Наша общая поваренная книга». В ней были собраны 50 рецептов от женщин, пользовавшехся коммунальной кухней при мусульманском центре Аль Манаар, где разместилась часть погорельцев. Уже продано почти 40 000 экземпляров книги, что позволило выручить около 200 000 фунтов. Жертвами пожара в Гренфелл-Тауэре в июне 2017 года стали 72 человека.