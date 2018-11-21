В Чикаго лифт с людьми рухнул с 95 этажа

В Чикаго в одном из самых высоких небоскребов - здании "Хэнкок-центра" - с высоты 95-го этажа упал лифт с шестью пассажирами, среди которых была беременная женщина. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Выяснилось, что во время движения один из тросов внезапно лопнул, после чего кабина на огромной скорости полетела вниз, остановившись на уровне 11-го этажа. Люди спускались из ресторана.