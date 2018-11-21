Срочная новость

Срочная новость

Кения

В Кении похищена итальянка

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

В Кении похищена итальянка

В Кении похищена итальянка
Размер текста Aa Aa

Итальянский МИД подтвердил информацию о том, что во время нападения вооруженных боевиков на деревню неподалеку от города Малинди в Кении была похищена гражданка Италии. Речь идет о 23-летней Сильвии Романо из Милана. В Кении девушка работала волонтером в представительстве неправительственной организации Africa Milele, которая занимается повышением уровня грамотности и образования в этой африканской стране.

Ранее кенийская полиция в "Твиттере" сообщила, что во вторник вечером, группа вооруженных боевиков совершила нападение на деревню Чакама на юго-востоке страны. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, среди них - дети.

По сведениям местных СМИ, за нападением могут стоять боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", присягнувшей на верность экстремистской сети "Аль-Каида".