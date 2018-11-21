Оппозиция требует разъяснений о предоставлении убежища Груевскому

Предоставление Венгрией бывшему премьер-министру Македонии Николе Груевскому политического убежища могло быть незаконным. За разъяснениями по этому вопросу в Еврокомиссию обратилась крупнейшая венгерская оппозиционная партия Йоббик.

– Для того, чтобы разобраться в процессе предоставления убежища Груевскому, – заявил вице-президент партии Мартон Генгеши, – необходимо дождаться заявления Еврокомиссии относительно того, отвечают ли требованиям верховенства права юридическая система Бывшей Югославской Республики Македония и приговоры, которые выносят суды этой страны. Вот в чём заключается самый важный вопрос.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан уже заявил в своём твитере, что ждёт теперь разъяснений от венгерского премьера Виктора Орбана, назвав позицию Будапешта в отношении Скопья противоречивой: «Удивительно, что Венгрия выступает за предоставление БЮР Македонии членства в ЕС, но не считает эту страну надёжной».

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, заявил, что выражение поддержки кандидатуры страны на членство в ЕС не подразумевает признания её готовности к вступлению: «Поддержка Венгрией кандидатуры Бывшей Югославской республики Македонии означает, что по итогам переговоров о присоединении, в завершении процедуры должно быть достигнуто полное соответствие европейским стандартам».

Корреспондент Euronews Шандор Жирош передаёт из Будапешта: «На наш вопрос правительство Македонии ответило, что в Скопье Никола Груевский находился под защитой полиции и никогда не заявлял о том, что его жизнь находится под угрозой. Македонские власти по-прежнему настаивают на том, чтобы экс-премьер-министр, осуждённый по обвинениям в коррупции, отбыл двухлетнее заключение в своей стране».