Еврокомиссия недовольна бюджетами ещё пяти стран Еврозоны

Ещё пять европейских стран могут столкнуться с проблемами при согласовании национальных бюджетов с Брюсселем. Это Франция, Испания, Бельгия, Словения и Португалия. Показатели их дефицита и госдолга оказались у критической отметки , — предупредил Еврокомиссар по финансам Валдис Домбровскис: «Мы просим эти пять стран-членов ЕС принять необходимые меры, чтобы в 2019 году их бюджеты соответствовали требованиям соглашения».

В целом в Еврокомиссии отмечают, что впервые в истории Еврозоны ни в одной из стран валютного союза в следующем году не ожидается превышение предельного уровня дефицита бюджета, который составляет 3% ВВП. Сокращается суммарный объём внешнего долга — он, согласно прогнозам, достигнет 85% от общего ВВП. При этом, как сказано в отчёте, лишь восемь из 19 стран Еврозоны смогли достичь рекомендованных среднесрочных бюджетных показателей.