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Великобритания

Пугает ли брексит простых британцев так, как говорят об этом политики?

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Пугает ли брексит простых британцев так, как говорят об этом политики?

Пугает ли брексит простых британцев так, как говорят об этом политики?
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Небольшой английский город Абингдон недалеко от Оксфорда в буквальном смысле слова расколот брекситом: согласно опросам, почти 57 процентов избирателей в этой части Великобритании хотели бы остаться в ЕС.

Из Абингдона передаёт корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг: «Брюссель и британский парламент, кажется, очень далеко отсюда, но брексит стал главной темой разговоров в городе: о нем говорят и сторонники, и противники выхода из ЕС. Встревожены и предприниматели».

Владелец цветочного магазина в Абингдоне Гарри Купер привозит многие растения для своих витрин с континента: «Я думаю, свободная торговля — это самое важное для моего дела и для импорта цветов. 80% цветов в Великобритании привезены из Голландии, да и другие товары тоже. Мы продаём свечи, вазы, разные изделия, большую часть которых мы заказываем в Амстердаме».

На той же улице Пол Блахут держит магазин польской еды: это одна из трёх торговых точек, которые он открыл после переезда в Великобританию в поисках лучшей жизни. Пол Блахут говорит, что с опасением смотрит в будущее: «Мы не знаем, что будет дальше, потому что они ни о чем не договорились. Я надеюсь, Брюссель и Вестминстер придут к соглашению, которое поможет нам сохранить движение к свободной торговле, и мы не будем платить большие пошлины».

Блахут думает не только о торговле. Его ещё волнует, как после брексита будут решаться вопросы миграции: «Великобритания перестанет быть столь же привлекательной, как сейчас. Многие поляки и выходцы из Восточной Европы уедут домой. Если даже они не захотят возвращаться в Польшу, есть и другие европейские страны. Посмотрим, что будет. Я надеюсь лишь, что мы получим соглашение, которое сохранит прежнюю свободу перемещения людей».

Такие разговоры не находят понимания у сторонников брексита. Они говорят, что хотят вернуть Великобритании контроль над границами и ограничить приток мигрантов. ЕС обвиняют в навязывании своих правил жизни, которые не учитывают интересы Соединённого Королевства.