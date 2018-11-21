Бэнкси в Милане

В Миланском музее культуры MUDEC открылась выставка работ Бэнкси, одного из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Выставка под названием "The Art of Banksy. A visual protest" ("Искусство Бэнкси. Визуальный протест") не согласована с британским андеграундным художником, который с самого начала скрывается под псевдонимом.

Куратор Джанни Меркурио говорит: "Творчество Бэнкси не только перевернуло представления широкой аудитории, оно изменило отношение к стрит-арту в так называемом "истаблишменте" современного искусства, которое считало художников стрит-арта, в том числе и Бэнкси, не то, чтобы художниками второго сорта, а, можно сказать, сыновьями менее значимых божеств".