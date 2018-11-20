США останутся союзником Саудовской Аравии

Соединенные Штаты намерены оставаться надежным союзником Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле убийства журналиста Джамаля Хашогджи по-прежнему остаются вопросы, ответы на которые, возможно, не будут получены никогда. Об этом говорится в распространенном заявлении американского президента Дональда Трампа: "Наши разведслужбы продолжают анализировать все имеющиеся данные, однако вполне возможно, что наследный принц знал об этом трагическом событии - может быть, знал, а может быть - нет!"