Соединенные Штаты намерены оставаться надежным союзником Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле убийства журналиста Джамаля Хашогджи по-прежнему остаются вопросы, ответы на которые, возможно, не будут получены никогда. Об этом говорится в распространенном заявлении американского президента Дональда Трампа: "Наши разведслужбы продолжают анализировать все имеющиеся данные, однако вполне возможно, что наследный принц знал об этом трагическом событии - может быть, знал, а может быть - нет!"
США останутся союзником Саудовской Аравии
США останутся союзником Саудовской Аравии
Трамп также сообщил, что не планирует отменять военные контракты с Эр-Риядом. "Если мы необдуманно отменим этим контракты, это принесет огромную выгоду России и Китаю, они будут счастливы освоить новый рынок," - отметил хозяин Белого дома. Вместе с тем Трамп пообещал рассмотреть предложенные Конгрессом меры против Саудовской Аравии "при условии, что они будут гарантировать абсолютную безопасность США".
Джамаль Хашогджи был колумнистом газеты The Washington Post и критиком саудовского наследного принца. Второго октября журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.