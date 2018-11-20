Суд заблокировал указ Трампа по мигрантам

Американский суд временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, предписывающий отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу Соединенных Штатов с Мексикой. Такое решение принял федеральный судья окружного суда в Сан-Франциско, который приостановил действие документа главы Белого дома, заслушав аргументы адвокатов, представляющих американские правозащитные организации.

Они в своем исковом заявлении потребовали признать данный шаг Трампа нарушающим права человека, а также административное и иммиграционное законодательства.

Постановление суда вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. Оно будет действовать по меньшей мере до 19 декабря - на этот день назначены слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета по этому поводу.

Дональд Трамп подписал указ 9 ноября, обосновав это стремлением остановить движущиеся в сторону США караваны мигрантов, в основном выходцев из стран Центральной Америки.