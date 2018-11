Суд признал законным рекордный штраф для The New Times

Тверской суд Москвы признал законными штрафы для журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац. Издание обязали заплатить более 22 миллионов рублей по обвинению в нарушении порядка уведомления об иностранном финансировании. В Роскомнадзоре настаивают на том, что редакция не предоставила в установленные сроки информацию о получении денег через Фонд поддержки свободы прессы, признанный иностранным агентом. В редакции говорили, что сам Фонд отчитывался о переводах средств, которые поступали не от иностранцев, а от россиян. При этом в The New Time признали, что «банально пропустили» сроки и оформили все необходимые уведомления уже после получения представления от прокуратуры.

В интервью Euronews Евгения Альбац рассказала, что решение суда для ней неожиданностью не стало. Тем не менее, она «очень расстроена, потому что, это говорит о том, что российские власти пошли по тому пути, которым следовал Советский Союз, когда свои же законы власть считает возможным не исполнять или интерпретировать так, как в сталинское время интерпретировали 58-ю статью (о контрреволюционной деятельности)». По словам Альбац, решение о штрафах вступило в законную силу, тем не менее редакция намерена обжаловать их в вышестоящих инстанциях, а также в Европейском суде по правам человека.