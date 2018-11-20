Будет ли поставлена точка в "курильском споре"?

"Возвращение к декларации 1956 года не означает передачу Японии Курильских островов", - заявил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судьба Курил вновь оказалась в центре всеобщего внимания после саммита АСЕАН, в рамках которого прошла двухсторонняя встреча Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Лидеры договорились ускорить процесс подписания мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.

Это решение стало большой уступкой со стороны Токио, поскольку в декларации говорится, что после заключения договора Японии отойдут Шикотан и Хабомаи, представляющий собой группу островов. Ранее власти страны настаивали на передаче также Итурупа и Кунашира (на эти два острова приходится 93% площади южных Курил, Шикотан и Хабомаи занимают оставшиеся 7%). В обмен Россия требует, чтобы Япония не размещала на территории Хабомаи и Шикотана американские военные базы. Как сообщили СМИ, Абэ пообещал Путину, что это условие Токио выполнит.

Уставшие Москва и Токио

На протяжении десятилетий вопрос о судьбе Курильских островов оставался одним их самых животрепещущих в российско-японских отношениях. О том, как может разрешиться этот многолетний спор, мы решили поговорить с экспертом по внешней политике Японии, преподавателем Высшей школы экономики Олегом Парамоновым:

"От этого спора уже начали уставать и Москва, и Токио. На него перестал обращать внимание и такой союзник Японии, как США. В связи с этим возможны два сценария развития событий. Первый - самый вероятный: мы заключаем мирный договор, в котором будет отмечено, что стороны продолжат обсуждение вопроса о судьбе островов".

Парамонов также не исключает, что Россия может пойти Японии на уступку: "Синдзо Абэ искренне заинтересован в развитии российско-японских отношений, он уже многое сделал в этом направлении, и мы видели, что развитие диалога происходило на фоне усиливающегося давления со стороны западных стран, с которыми до этого Япония выступала единым фронтом. И вот учитывая это, вероятно, на обсуждение может быть вынесен вопрос о передаче Японии, например, Хабомаи". Теоретически, как считает Парамонов, Токио и Москва могут зафиксировать возможность каких-либо переговоров по второму острову, но это уже будет исключительно "жест доброй воли со стороны России".

Исправление ошибок прошлого

Япония всегда считала Курилы неотъемлемой частью своей территории. Но есть ли еще какие-то причины, которые заставляют Токио бороться за возвращение этих островов? "Япония стремится свести к минимуму трагические последствия своего участия во Второй мировой войне. Япония ведь воспринимается многими в регионе как проигравшая сторона, притом что к Германии сейчас отношение уже совсем другое. И нынешнее поколение японских политиков хотят наконец избавить свою страну от этого статуса и сделать максимум для исправления ошибок прошлого", - считает Парамонов. Если говорить об экономических интересах Японии на Курильских островах, то тут речь может идти о рыболовном промысле.

К чему такая спешка?

Почему стороны решили сейчас ускорить процесс подписания договора? С чем связана эта спешка? Причина может заключаться в том, что для Абэ его нынешний срок во главе правительства – последний. По Конституции России Владимир Путин тоже может быть переизбран в 2024 году, поскольку один человек может занимать президентский пост лишь два срока подряд. Соответственно, у этих двух лидеров остается не так много времени на то, чтобы решить вопрос с мирным договором и вывести отношения между странами на новый уровень.

Кроме того, как считает Олег Парамонов, Синдзо Абэ – один из самых пророссийских японских премьеров, и, пока он у власти, у Москвы и Токио есть шансы решить немало спорных вопросов, в том числе и те, которые касаются безопасности в регионе.

Мирный договор без решения "курильского вопроса"

Возможно ли подписание мирного договора, в котором не будет поставлена точка в вопросе Курильских островов? Эксперт по внешней политике Японии полагает, что да, такое развитие событий вероятно. Правда, тогда возникает вопрос - что сейчас мешает Москве и Токио поставить подписи под договором?

По мнению Парамонова, Абэ, несмотря на его относительно пророссийскую линию, приходится прислушиваться к мнению других японских политиков, которые хотят, чтобы Токио занял более жесткую позицию и потребовал передачи двух, а то и четырех островов. Для Москвы же камнем преткновения может быть продолжающееся сотрудничество Японии и США в области безопасности (в первую очередь речь идет об американских планах в сфере ПРО).