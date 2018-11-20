Стойкие "жёлтые жилеты": протесты перерастают в погромы

По данным полиции, количество манифестантов значительно сократилось, во вторник их насчитывалось около 10 тысяч, что в 30 раз меньше, чем в первый день манифестации в прошлую субботу.

"Диванные критики, которые жалуются, не приходят на баррикады. А мы тут уже 4-ый день! И мы не собираемся расходиться. Это моя первая манифестация в жизни, и я бы никогда не пришел сюда - если бы меня не загнали в тупик", - говорит один из манифестантов.

Где-то акции протеста переходили в погромы. По всей Франции полицией арестовано порядка 20 человек.

На острове Реюньон в ряде муниципалитетов введен комендантский час. Школы здесь закрыты из-за протестов желтых жилетов. Остров фактически парализован вот уже четвертый день.

Заморский департамент столкнулся со вспышками насилия. На улицах сожженные машины, разграбленные магазины, на дорогах процветает рэкет.

К "жёлтым жилетам" в Париже присоединились белые халаты. На акцию в столице вышли медработники. Они недовольны условиями работы и возмущены анонсированной реформой здравоохранения.

Медсестры утверждают что чувствуют себя забытыми и брошенными, что их труд недооценивают.