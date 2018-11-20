Судьба "Аквариуса" в руках Франции

Судно "Аквариус", перевозившее мигрантов к берегам южной Европы, на протяжении долгого времени вызывает лишь негативные эмоции у итальянского правительства.

Страна не только закрыла свои порты для судна НПО, но теперь добивается и его ареста. Все дело в мусоре. Прокуратура Катании предъявила неправительственной организации "Врачи без границ", которая использовала судно для перевозки мигрантов, обвинения в несоблюдении норм о раздельном сборе мусора при сбросе отходов в итальянских портах.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в "Твиттере" поприветствовал решение прокуратуры.

"Нам кажется, что это лишь очередной этап в двухлетней кампании юридического, политического и административного преследования поисково-спасательных организаций, работающих в Средиземноморье. А это приводит к смертям и фактической остановке всех региональных исследовательских и спасательных работ на воде", - говорит замглавы MSF Майкл Нойман.

Власти Катании обнародовали видео, на котором запечатлен незаконный сброс потенциально токсичных отходов. Прокуратура заявляет, что операторы судов избежали около 460 тысяч евро расходов на утилизацию. Те в свою очередь называют кампанию политизированной и имеющей смертельные последствия.

Прошлым летом съемочная группа канала Euronews находилась на "Аквариусе" в момент, когда его отказалась принять Италия, но в конце концов приютила Испания. Теперь судно ожидает своей участи в порту Марселя. И сейчас его судьба в руках уже французских властей.

Команда "СОС Средиземноморье" до сих пор они не получила уведомления от французских властей относительно наложения ареста на судно, выданным прокуратурой Катании. В рамках правил ЕС для этого не нужно специального судебного решения - достаточно лишь приказа об исполнении.